Terzo polo, i nomi: Casciari e Barbabella alla Camera, Porzi per il Senato

Sciolto nodo per candidati e listini

Sciolti i nodi per il Terzo polo. L’ex consigliere regionale Pd Carla Casciari (nella foto) torna in pista e sarà la candidata per la Camera dei Deputati nel collegio di Perugia, affiancata da Franco Barbabella, ex sindaco di Orvieto, per il collegio sud. Al Senato ci sarà Donatella Porzi, ex presidente del consiglio regionale e consigliere regionale fuoriuscita da qualche giorno dal Pd.

I listini

Quanto ai listini, i nomi dei capilista sono quelli di Giacomo Leonelli, coordinatore regionale di Azione, per la Camera e Leonardo Grimani, senatore uscente, per il Senato. Sul Terzo polo c’è stata la querelle della candidatura di Stefano Bandecchi, il patron della Ternana. Contattato da Maria Elena Boschi, Bandecchi sarebbe stato disposto ad entrare ma, come ha raccontato lui stesso nei suoi profili social, il veto nei suoi confronti è arrivato proprio da Carlo Calenda. Nelle posizioni più basse, dietro a Grimani c’è Vittoria Garibaldi, responsabile della Cultura dei circoli di Civici X.