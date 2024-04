Incidente in viale Brin, 64enne muore dopo 2 mesi di ospedale - Tuttoggi.info

Il decesso di Rodolfo Cinaglia all'ospedale di Ancona dove era ricoverato dopo l'incidente di 2 mesi fa a Terni. Profondo cordoglio a Montefranco

Era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale in viale Brin, a Terni, il 22 febbraio scorso. Purtroppo per Rodolfo Cinaglia, 64enne di Montefranco, non c’è stato nulla da fare: è infatti morto a due mesi di distanza, all’ospedale di Ancona dove si trovava ricoverato.

Il grave incidente era avvenuto nella trafficata via ternana coinvolgendo un’auto ed un furgone. Il 64enne montefranchese era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Terni; si era però ripreso ed era stato trasferito ad Ancona per delle cure riabilitative. Qui, purtroppo, è arrivato il decesso nella giornata di mercoledì, destando profondo cordoglio nella comunità di Montefranco, dove Rodolfo Cinaglia era particolarmente attivo.