Regione, Donatella Porzi lascia il Pd e va nel Gruppo Misto

Una decisione meditata da tempo e che era stata congelata in attesa delle decisioni del partito sulle candidature alle politiche

L’uscita era nell’aria, confidata ad alcuni amici già nei giorni scorsi. L’ipotesi di una possibile candidatura per le politiche – per la quale, comunque, sarebbe servita una deroga dal nazionale per i consiglieri regionali – aveva congelato il tutto, ma solo per qualche giorno. Con una lettera che vari esponenti della società civile umbra erano pronti ad inviare al segretario nazionale affinché fosse concesso il via libera alla sua candidatura.

Sabato mattina, alla vigilia della data per la quale il segretario Enrico Letta ha annunciato di voler presentare ufficialmente le liste per le politiche, con la porta evidentemente sbarrata come era ormai chiaro, la consigliera regionale Donatella Porzi ha annunciato al presidente dell’Assemblea dell’Umbria, Marco Squarta, di lasciare il gruppo del Pd e di confluire nel Gruppo Misto.