Narni, camion incastrato a porta Ternana, arriva la gru: traffico in tilt - Tuttoggi.info

Camion di traverso all'ingresso del centro storico di Narni, Carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco sul posto

A causa di un mezzo rimasto incastrato in prossimità di porta Ternana è stato necessario modificare la viabilità che porta ed esce dal centro storico. L’incidente si è verificato nella mattina di oggi, 26 aprile, a Narni dove è stato temporaneamente chiuso il bivio di Berardozzo in direzione Narni centro storico. Per accedere al centro storico si consiglia di passare per Porta della Fiera o da Testaccio. Per chi deve uscire dal centro storico si consiglia di passare da Testaccio o dal parcheggio del Suffragio. Sul posto per ulteriori indicazioni sono presenti la Polizia Locale ed i Carabinieri, per le operazioni necessarie stanno già intervenendo i Vigili de Fuoco con una gru.