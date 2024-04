Quali halving crittografici sono di tendenza oltre a Bitcoin - Tuttoggi.info

Bitcoin non è l’unico grande player nel mondo delle criptovalute, ecco le alternative

Si sente molto parlare degli “halving” di Bitcoin, ovvero quando le ricompense ottenute dai minatori per l’aggiunta di nuove transazioni alla blockchain vengono dimezzate ogni 4 anni. Ma anche altre importanti criptovalute hanno questi eventi di riduzione dell’offerta.

Bitcoin non è l’unico grande player nel mondo delle criptovalute che vede la sua offerta di nuove monete ridursi nel tempo. Anche alcuni altri importanti attori come Bitcoin Cash, Litecoin e persino il controverso Bitcoin SV subiscono dimezzamenti proprio come fa Bitcoin.

Questi eventi sono davvero un grosso problema perché rendono la criptovaluta sempre più scarsa col passare del tempo. Una minore offerta sul mercato può causare un aumento dei prezzi se la domanda rimane la stessa o aumenta.

Diamo quindi un’occhiata ad altre 3 principali criptovalute oltre a Bitcoin che hanno subito halving e vediamo quale impatto hanno avuto questi eventi sui loro prezzi!

Bitcoin Contanti (BCH)

Una delle più grandi criptovalute ad avere dimezzamenti regolari dopo Bitcoin è Bitcoin Cash o BCH. Bitcoin Cash è stato creato nel 2017, quando ci fu un’aspra battaglia tra i minatori su come avrebbe dovuto funzionare la blockchain originale di Bitcoin.

Il risultato è stato che Bitcoin Cash si è separato da Bitcoin per consentire dimensioni di blocchi più grandi di 32 MB rispetto al limite di 4 MB di Bitcoin. L’obiettivo era rendere le transazioni più veloci ed economiche sulla nuova blockchain BCH.

Sebbene Bitcoin e Bitcoin Cash presentino alcune differenze chiave come il prezzo e il valore di mercato totale, condividono la stessa offerta massima codificata di 21 milioni. Tuttavia, gli halving di Bitcoin Cash avvengono secondo un programma leggermente diverso. L’ultimo dimezzamento di BCH ha avuto luogo il 4 aprile 2024, riducendo i premi minerari da 6,25 BCH per blocco a 3,125 BCH.

È ancora abbastanza presto per vedere l’impatto a lungo termine di quest’ultimo dimezzamento di BCH. Ma nei 10 giorni successivi al dimezzamento dei premi, i dati mostrano che i minatori hanno venduto alcune delle loro partecipazioni in BCH.

Litecoin (LTC)

Il prossimo è Litecoin o LTC, che è stato uno dei primissimi “altcoin” a seguire le orme di Bitcoin nel lontano 2011. Litecoin è stato progettato per effettuare pagamenti più veloci ed economici rispetto a Bitcoin, cercando anche di prevenire un’eccessiva centralizzazione del potere minerario.

Sebbene Litecoin utilizzi lo stesso sistema di prova del lavoro di Bitcoin per convalidare le transazioni, ha quadruplicato alcune funzionalità chiave. I nuovi blocchi Litecoin vengono generati 4 volte più velocemente ogni 2,5 minuti rispetto ai 10 minuti di Bitcoin. Anche il limite di fornitura di LTC è 4 volte superiore, pari a 84 milioni di monete.

Poiché gli halving di Litecoin si verificano in base al numero di nuovi blocchi anziché a un periodo fisso, si verificano meno frequentemente ogni 840.000 blocchi o circa ogni 4 anni. Gli attuali premi in blocco di Litecoin sono 6,25 LTC, che sono stati dimezzati l’ultima volta nell’agosto 2023 da 12,5 LTC.

A differenza di Bitcoin, dove finora i prezzi sono aumentati dopo ogni dimezzamento, l’impatto su Litecoin è stato molto più contrastante. I prezzi sono aumentati notevolmente dopo l’evento del 2015, ma poi sono diminuiti drasticamente nell’anno successivo al dimezzamento del 2019, prima di registrare perdite modeste dopo il 2023.

Bitcoin SV (BSV)

Bitcoin SV è stato creato nel 2018 attraverso un hard fork di Bitcoin Cash nel tentativo di consentire dimensioni di blocchi ancora più grandi fino a 4 gigabyte. L’obiettivo era aumentare ancora di più il throughput già elevato di Bitcoin per la scalabilità.

Tuttavia, secondo quanto riferito, la blockchain di BSV è stata colpita da ripetuti attacchi del 51% nel corso degli anni in cui i minatori hanno preso il controllo della maggior parte della potenza di calcolo della rete. Le cose non sono andate alla grande poiché anche importanti scambi come Coinbase hanno rimosso BSV all’inizio del 2024. Assicurati di utilizzare una piattaforma affidabile che tratta criptovalute autentiche come Gemini, Immediate Evista o Binance, in modo da rimanere sempre al sicuro.

Dato che mancano solo pochi giorni all’ultimo halving di BSV, è ancora troppo presto per valutare l’effetto sul prezzo. Ma con la sua capitalizzazione di mercato relativamente piccola di 1,4 miliardi di dollari e il suo track record irregolare, gli halving di Bitcoin SV realisticamente non generano neanche lontanamente tanto intresse in termini di movimento del mercato quanto quella di Bitcoin.

Dove acquistare queste criptovalute?

Se si è interessati a raccogliere alcune delle criptovalute sopra menzionate, bisogna creare un account con una piattaforma di trading affidabile. Alcuni degli scambi più popolari in cui è possibile acquistare e vendere queste monete includono Gemini, Immediate Evista, Coinbase, ecc.

Tieni presente che investire in criptovalute comporta rischi significativi, quindi non investire mai più denaro di quanto puoi permetterti di perdere. È anche saggio conservare le tue monete nel tuo portafoglio digitale sicuro piuttosto che lasciarle in uno scambio a lungo termine e utilizzare piattaforme affidabili come Immediate Evista.

In conclusione

Come abbiamo visto, anche le principali criptovalute come Bitcoin Cash, Litecoin e persino Bitcoin SV hanno codificato gli halving nei loro protocolli. Questi eventi di riduzione dell’offerta possono creare una pressione al rialzo sui prezzi se la domanda per la criptovaluta artificialmente scarsa aumenta.

Alla fine, Bitcoin rimane il nome più importante nel settore delle criptovalute, con i suoi halving che sono tra gli eventi più cruciali e più attesi dall’intero settore ogni 4 anni. Ma ora ne sai qualcosa in più su alcune delle altre criptovalute che stanno attraversando lo stesso processo di riduzione dell’offerta.