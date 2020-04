Tavolo per la fase 2, il Comune lavora per creare il nuovo organismo

Il tavolo per la fase 2, per studiare le misure per la ripartenza, ci sarà. Ad assicurarlo il sindaco Stefano Zuccarini durante il consiglio comunale di Foligno, riunito in videoconferenza per combattere il coronavirus.

Dibattito in consiglio comunale

Il dibattito si è scatenato intorno alla mozione dell’opposizione, M5S compresi, per la convocazione di un tavolo con sindacati, associazioni di categoria, ordini professionali e ovviamente maggioranza e opposizione. Mozione presentata come urgente, ma la cui urgenza non ci sarà, bocciata dalla maggioranza, che ha parlato di atto strumentale.

Scintille

Scintille tra maggioranza e opposizione, nello specifico tra il sindaco Stefano Zuccarini e il capogruppo della Lega Riccardo Polli e il consigliere comunale Pd Elia Sigismondi. “Il tavolo non è un’idea dell’opposizione, è ovvio che la ricostruzione presupponga il confronto. Poniamo il tema nelle sedi appropriate, non cerchiamo di strozzarlo”.