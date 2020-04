Buoni spesa Covid19, al via la distribuzione della seconda fascia - Tuttoggi

Proseguirà giovedì 16 aprile, a Foligno, la consegna dei buoni spesa, emessi ai sensi della recente ordinanza della Protezione Civile, a sostegno delle persone e famiglie in difficoltà per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità negli esercizi commerciali. Interesserà la cosiddetta seconda fascia degli aventi diritto, circa 600 nuclei familiari.

L’assessore Cetorelli

L’assessore alle politiche sociali del Comune di Foligno, Agostino Cetorelli, ha sottolineato che “in seguito alla verifica di tutte le circa 1900 domande pervenute al Comune di Foligno in merito alla richiesta dei cosiddetti ‘buoni spesa’ per l’emergenza Coronavirus, sono risultati essere 304 i nuclei familiari in ‘fascia uno’ completamente consegnati entro Pasqua. A questi si dovranno aggiungere anche i circa seicento nuclei della cosiddetta ‘seconda fascia’. Entro la giornata di mercoledì 15 aprile saranno concluse le necessarie verifiche in merito per poter avviare la consegna da giovedì 16 e completarla nel più breve tempo possibile. Un particolare ringraziamento va agli operatori dei servizi sociali e a chi si è prodigato per la consegna: tutto ciò ha prodotto un grande sforzo di impegno e di lavoro anche durante i giorni delle festività”.

“Attenetevi ai canali ufficiali”

“Invito la cittadinanza ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell’amministrazione comunale o rivolgersi direttamente agli appositi canali mediatici e telefonici messi a disposizione, al fine di evitare sterili quanto inutili dibattiti che, in questa fase, vanno solamente a complicare una situazione particolarmente delicata”, spiega il sindaco Stefano Zuccarini.

Si ricorda che sul sito del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it) è pubblicato l’elenco degli esercizi commerciali che accettano i buoni spesa.