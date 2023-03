Stanziati fondi per le strade bianche di Giano dell’Umbria grazie all’Afor

“Ringraziamo nuovamente l’amministratore unico di Afor, Manuel Maraghelli, per l’attenzione che dedica al nostro territorio”, riferisce l’assessore alle opere pubbliche, Jacopo Barbarito. “Dopo gli interventi eseguiti nel 2022 sul tratto di 3 km che collega Seggiano a Morcicchia e sui giardini pubblici di Bastardo, beneficiamo di altri importanti investimenti per la manutenzione e la sistemazione di tracciati su cui l’ordinaria manutenzione eseguita in questi ultimi anni non è stata spesso sufficiente a garantirne la piena e costante percorribilità. Prosegue quindi il nostro impegno, in sinergia con tutte le istituzioni, per migliorare la sicurezza e la qualità del tessuto viario e infrastrutturale del territorio, dalle frazioni più grandi a quelle più piccole. Nei prossimi giorni renderemo inoltre noto il calendario degli interventi su tutte le strade urbane del Comune previsti per l’anno in corso”.

Foto generica repertorio TO