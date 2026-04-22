Ritrovato il 19enne scomparso da Gubbio, era fuori regione - Tuttoggi.info

Epilogo felice per Eusebio Karraj, lo studente 19enne scomparso lunedì scorso da Gubbio. Il giovane, in buone condizioni di salute, è stato ritrovato questa sera (22 aprile), poco dopo le 20, dalle forze dell’ordine. Era fuori regione.
Le ricerche dell’eugubino sono continuate per tutta la giornata odierna con un vasto spiegamento di forze tra vigili del fuoco, carabinieri e Protezione Civile. Dovrebbe trattarsi, come confermato dalle indagini che hanno portato a ricercare il ragazzo oltre i confini umbri, di un allontanamento volontario.
Il 19enne si era allontanato dalla Città dei Ceri la mattina di lunedì 20 aprile, dopo aver accompagnato la sorella minore a scuola. Nel pomeriggio, non vedendolo ritornare a casa, la famiglia ne aveva subito denunciato la scomparsa.