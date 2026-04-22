Scomparso da oltre 48 ore il 19enne Eusebio Karraj, appello per ritrovarlo - Tuttoggi.info

Cresce l’apprensione a Gubbio per la scomparsa di Eusebio Karraj, il giovane di 19 anni di cui non si hanno più notizie dallo scorso lunedì 20 aprile. La famiglia, profondamente preoccupata, ha lanciato un accorato appello sui social e attraverso le autorità per favorire il suo ritrovamento.

Eusebio, risiede proprio nella Città dei Ceri è alto circa 1,80 metri e ha capelli castano scuro. Al momento dell’allontanamento – alle ore 7.45 di lunedì 20 aprile – , si trovava a bordo della sua auto, una Alfa Romeo 147 di colore nero, facilmente riconoscibile per la presenza di vetri posteriori oscurati. La targa del veicolo è DG486PG.

Quel giorno era uscito di casa per accompagnare la sorella minore al Liceo Scienze Umane di Gubbio. Il 19enne frequenta il 5° anno dell’ITI Cassata di Gubbio (indirizzo meccanico) ma quel lunedì non è mai entrato in classe. Avrebbe dovuto terminare le lezioni alle 16.15 e tornare a casa per le 16.30. Ma non è stato così. Il ragazzo, oltre a studiare, lavora anche in un ortofrutta di via Perugina due giorni a settimana.

Le ricerche sono già state attivate sul territorio e il caso è seguito con attenzione dalle forze dell’ordine. Sono trascorse ormai oltre 48 ore dall’ultimo avvistamento e ogni ora che passa diventa fondamentale per rintracciarlo. Il ragazzo – da quanto emerge – avrebbe lasciato a casa cellulare e carta di credito, oltre ad avere il Gps dell’auto spento.

L’appello dei familiari: Chiunque dovesse avvistare il giovane o notare l’auto descritta è pregato di mettersi immediatamente in contatto con i Carabinieri di Gubbio oppure di chiamare il numero di emergenza fornito dalla famiglia: 328.2337889. Si chiede alla cittadinanza e ai residenti delle zone limitrofe di prestare la massima attenzione e di segnalare qualsiasi dettaglio utile alle indagini.