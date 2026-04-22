Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro - Tuttoggi.info

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Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro

Redazione

Un ternano alla Ruota della Fortuna. Filippo a un soffio dai 200mila euro

Il neo campione del quiz di canale 5 La Ruota della Fortuna è il ternano Filippo che porta a casa 34mila e 500 euro. Ma lascia 200mila euro
Mer, 22/04/2026 - 22:20

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Il ternano Filippo è il nuovo campione della Ruota della Fortuna di mercoledì 22 aprile. Filippo, lavoratore pendolare a Roma, ha totalizzato nella manche che lo ha visto vincitore 33 mila e 500 euro.

Ma il colpo di scena arriva nel gioco finale composto da tre buste ognuna delle quali contenente delle somme scelte casualmente da Filippo, che riesce a rispondere solo a un tabellone. Aprendo la busta relativa, la numero 2, ha guadagnato 1.000 euro. Nelle altre Filippo ha lasciato 15mila euro ma soprattutto nella busta 3 i 200 mila euro, la cifra più alta prevista dal gioco.v

Il neo campione di Terni porta a casa comunque 34mila e 500 euro.

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