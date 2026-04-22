Tutto pronto per Only Wine, presentati anche gli eventi "Extra" in centro storico - Tuttoggi.info

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Tutto pronto per Only Wine, presentati anche gli eventi “Extra” in centro storico

Davide Baccarini

Tutto pronto per Only Wine, presentati anche gli eventi “Extra” in centro storico

Mer, 22/04/2026 - 19:04

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Non solo degustazioni, ma un’intera città che si anima, si racconta e si mette in scena. In occasione della XIII edizione di Only Wine, arriva anche Extra Wine, il calendario di eventi diffusi che trasforma il centro storico di Città di Castello in un’esperienza immersiva fatta di bellezza, socialità e identità territoriale.

Presentato ufficialmente oggi (22 aprile) al Caffè Magi a Città di Castello, Extra Wine si propone come il naturale prolungamento della Mostra Mercato Only Wine, capace di coinvolgere cittadini, visitatori e attività commerciali in un’unica grande narrazione urbana.

Nel corso della conferenza stampa sono intervenuti, tra gli altri, il sindaco di Città di Castello Luca Secondi, l’assessore al Turismo tifernate Letizia Guerri, il presidente del Consorzio ProCentro Flavio Benni, l’ideatore e Project Manager di Only Wine Andrea Castellani, la delegata AIS di Città di Castello Tiziana Croci, che hanno illustrato contenuti, obiettivi e prospettive di Extra Wine, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni, sistema economico e realtà associative del territorio.

“Con Only Wine cresce anche Extra Wine. Sabato 25 e domenica 26 aprile il centro storico di Città di Castello si prepara ad accogliere visitatori di Only Wine, cittadini e turisti in modo bello, accogliente e vivo – hanno dichiarato Secondi e GuerriUna straordinaria offerta predisposta dalle attività commerciali del centro in sinergia con Only Wine e insieme al Comune: qualità dell’offerta, accoglienza, bellezza e intrattenimento”.

Extra Wine nasce con l’obiettivo di valorizzare e animare il centro storico di Città di Castello, creando occasioni di socialità, intrattenimento e promozione del territorio, con la partecipazione ed il coinvolgimento delle attività commerciali – ha dichiarato Flavio Benni, presidente Consorzio ProCentro In tale contesto sarà allestito in Piazza Matteotti il salotto in giardino, concepito come un vero e proprio salotto urbano, accogliente e immersivo. Un’area di circa 500 mq con prato sintetico e arredi tematici, botti in legno con sgabelli, ombrelloni illuminati ed un tavolo desk per presentazioni, attività promozionali ed eventi tematici”.

Il tutto sarà contornato da elementi naturali, quali ulivi secolari e piante ornamentali. In Corso Vittorio Emanuele ci sarà l’area food per implementare l’offerta a visitatori e turisti. Le vetrine delle attività commerciali saranno allestite a tema con grandi grappoli d’uva all’esterno. Ci sarà un intrattenimento musicale con DJ e musica di sottofondo, sono previste attività di animazione e socialità, iniziative promozionali per il commercio locale ed eventi collaterali in coordinamento con Only Wine.

Accanto al vino, spazio anche alla cultura e all’eleganza del Made in Italy. Nella cornice rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, sarà protagonista il Registro Storico Cicli, con un’esposizione dedicata alle biciclette d’epoca.

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