Only Wine fa 13! Città di Castello torna capitale del vino, a Palazzo Vitelli oltre 160 banchi d'assaggio - Tuttoggi.info

È un racconto che continua ad evolversi, quello di Only Wine, che giunto alla sua XIII edizione si conferma come uno degli appuntamenti più dinamici e identitari del panorama vitivinicolo italiano con a fianco, in qualità di Main Sponsor, Intesa Sanpaolo.

La manifestazione, con i suoi oltre 160 banchi d’assaggio e oltre 100 vignaioli provenienti da tutta Italia, è stata presentata stamattina (9 aprile) presso La Rosetta Hilton di Perugia, delineando un’edizione che guarda con decisione al futuro del vino, tra nuove generazioni, sostenibilità e sempre maggiore apertura internazionale (dalla Borgogna alla Grecia, fino a Spagna e Giappone).

Dal 25 al 27 aprile 2026, nella cornice rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio a Città di Castello, tornerà il Salone dei Giovani Produttori (under 40) e delle Piccole Cantine (con meno di 15 anni di storia), un format unico che negli anni ha saputo trasformarsi da semplice mostra mercato a vero e proprio laboratorio di idee, incontro e visione e che anche per quest’anno ha ricevuto il Patrocinio di Ministero dell’Agricoltura, Regione Umbria, GAL Alta Umbria e Comune di Città di Castello.

Ad aprire la conferenza stampa è stato il padrone di casa, il presidente di Federalberghi Simone

Fittuccia: “Accogliamo con favore l’evento Only Wine, una manifestazione capace di valorizzare al contempo l’accoglienza e il territorio“. A seguire, l’assessora regionale alle Politiche agricole Simona Meloni ha evidenziato il valore sistemico della manifestazione: “Only Wine si conferma appuntamento strategico per l’Umbria e per tutto il comparto vitivinicolo nazionale, perché mette al centro le nuove

generazioni, la qualità e la capacità di innovare restando fedeli ai territori. L’Umbria, anche attraverso eventi come questo, rafforza il proprio posizionamento come terra autentica e dinamica nel panorama enologico”.

Il sindaco di Città di Castello Luca Secondi e l’assessora al Turismo Letizia Guerri hanno ribadito il legame profondo tra la manifestazione e la città: “La formula ed i contenuti rendono unica questa manifestazione diventata con il trascorrere delle edizioni punto di riferimento a livello internazionale. Un format che si è rivelato vincente sin dalla prima edizione come opportunità̀ di visibilità̀ per l’imprenditoria giovanile in questo settore. Con Extra Wine ed altre proposte collaterali di notevole livello qualitativo il centro storico della nostra città si trasformerà in un vero e proprio contenitore di iniziative in grado di coinvolgere tutti ed ammirare le bellezze artistico-culturali e i palazzi rinascimentali che le ospiteranno”.

A chiudere gli interventi Andrea Castellani, ideatore e project manager della manifestazione, che

ha ribadito la visione alla base del progetto: “Only Wine nasce con l’obiettivo di dare spazio a chi ha qualcosa da raccontare attraverso il vino. In questi anni è diventato molto più di una fiera: è una comunità, un luogo di confronto e crescita. Continuiamo a guardare avanti, ampliando i confini della manifestazione senza perdere il legame con i territori e con i valori che ci hanno guidato fin dall’inizio“.

Infine Francesco Saverio Russo, selezionatore della manifestazione, ha posto l’accento sulla qualità

della proposta: “La selezione è ogni anno un lavoro complesso e stimolante, che ci permette di

individuare realtà autentiche, capaci di esprimere identità, ricerca e visione. Only Wine è una vetrina

importante perché racconta non solo i vini, ma soprattutto le storie e le scelte dei produttori“.

