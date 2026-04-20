Foligno, scritta a sostegno degli anarchici: Digos sul posto - Tuttoggi.info

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Foligno, scritta a sostegno degli anarchici: Digos sul posto

Redazione

Foligno, scritta a sostegno degli anarchici: Digos sul posto

Lun, 20/04/2026 - 15:51

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“La lotta di classe non è una passeggiata, Sara e Sandro su ogni barricata”. La scritta, di colore rosso fuoco, è comparsa questa notte in pieno centro storico a Foligno, sul muro di un edificio tra via San Giovanni Battista e via Augusto Bolletta lungo via Mentana.Un episodio che ha lasciato sgomenti i residenti ed i frequentatori della zona, che ora ne chiedono l’immediata cancellazione.

Nello stesso posto, due anni fa, era comparsa un’altra scritta, vergata sempre con vernice spray rosso fuoco, contro organizzazioni politiche di destra.

La scritta spuntata nella notte invece si riferisce chiaramente ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, gli anarchici morti a Roma mentre stavano confezionando una bomba, in un casolare nella campagna romana.

Sara Ardizzone aveva studiato a Perugia e poi era vissuta in Valnerina, ed era particolarmente legata agli ambienti anarchici di Foligno e Spoleto. Anche nella città del Festival infatti, nei giorni scorsi sono comparse scritte simili sui muri del centro storico.

Sul posto è già stato effettuato un sopralluogo da parte della locale Polizia di Stato e in particolare della Digos.

Altri messaggi simili sono stati vergati con scritte spray nel resto dell’Umbria e del Lazio. Già da tempo la Digos sta indagando sui legami con gli ambienti anarchici nella regione, in particolare proprio a Foligno e Spoleto.

La scritta a Foligno è comparsa all’indomani della grande manifestazione di solidarietà con gli anarchici a Roma, in cui è stato ferito anche un poliziotto.

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