 Auto sul raccordo finisce nella scarpata, soccorsi i due occupanti | Foto - Tuttoggi.info
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Auto sul raccordo finisce nella scarpata, soccorsi i due occupanti | Foto

Redazione

Auto sul raccordo finisce nella scarpata, soccorsi i due occupanti | Foto

Mer, 22/04/2026 - 18:16

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Paura nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 22 aprile) per un’auto che è finita nella scarpata mentre percorreva il raccordo Perugia – Bettolle. L’incidente è avvenuto nei pressi dell’uscita di Torricella di Magione.

Il veicolo – una Opel, con a bordo due persone – è finita fuori strada, finendo nella scarpata sottostante la vegetazione e arrestando la propria corsa contro la vegetazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con la squadra del distaccamento volontario di Castiglione del Lago – che hanno estratto i due occupanti dell’auto dal mezzo e li hanno affidati alle cure del 118 – e una dalla sede centrale di Perugia con l’ausilio di un’autogru per il recupero del veicolo.

Le due persone a bordo dell’auto hanno fortunatamente riportato ferite lievi e sono state trasportate in ospedale per accertamenti. Sul posto anche la polizia stradale e il personale di Anas per la regolamentazione della viabilità.

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