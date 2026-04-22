Uilca Umbria, Mauro Sergnese è il nuovo segretario | La Segreteria - Tuttoggi.info

Mauro Sergnese è il nuovo segretario generale della Uilca Umbria, la categoria che si occupa dell’organizzazione nel settore del credito, esattoriale ed assicurativo. L’assemblea lo ha eletto all’unanimità La nuova Segreteria sarà composta anche da Luca Cucina, Valentina Gallarate e Daniele Bravi.

Tra i punti delle priorità individuate dal neo segretario il contrasto alla desertificazione bancaria con l’urgenza di frenare la chiusura degli sportelli nei piccoli comuni per evitare lo ‘spopolamento economico’. Messo al centro lo Stop alle politiche di vendita aggressive e tutela psicofisica per i lavoratori. La Uilca lavorerà per la richiesta di aumento medio di 518 euro per ridistribuire gli utili record del settore e riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro. Individuata anche la questione dell’intelligenza artificiale che deve essere governata con trasparenza per evitare tagli al personale.

Al termine dei lavori il nuovo segretario generale Mauro Sergnese ha spiegato: “Saremo un punto di riferimento costante nei luoghi di lavoro. Siamo pronti al dialogo, ma determinati nel difendere i diritti di ogni singolo lavoratore”.