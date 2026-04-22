Lollobrigida "Rendere più elastiche alcune politiche Ue" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – “È evidente che oggi la priorità è sostenere famiglie e imprese e crediamo che l’Unione Europea debba tener conto di questo”. Lo ha detto il ministro dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, Francesco Lollobrigida, a margine della presentazione del libro dell’europarlamentare di Fdi Nicola Procaccini “L’ecologia dei conservatori”.“I momenti dell’austerità forzata, i momenti della richiesta di non tagliare sono quelli in cui ce lo si può permettere – ha aggiunto Lollobrigida -. Non è esattamente questa la fase in cui l’Europa si può permettere ulteriori contrazioni della spesa. Siamo in un momento che di fronte alla storia ci mette in condizioni anche, spero, di rivedere alcune politiche rendendole più elastiche, come il ministro Giorgetti ha ricordato oggi, in grado di intervenire dove serve per mantenere il sistema produttivo in piedi, dove serve per mantenere il potere d’acquisto delle famiglie”.

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