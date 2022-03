Spoleto, morto lo storico commerciante di "borgo" Silvano Casali - Tuttoggi

In tanti ricordano Silvano Casali dietro la sua storica drogheria di "Borgo". Venerdì i funerali nella nuova chiesa di San Nicolò

Spoleto piange la morte dello storico commerciante di “borgo”, Silvano Casali. In tanti ancora lo ricordano dietro il bancone della sua drogheria al civico 61 di corso Garibaldi, dove ha lavorato per decenni, tra profumi di spezie e frutta secca. A tutti, insieme ai suoi prodotti, ha sempre dispensato sorrisi e cordialità.

Novanta anni, Silvano Casali si è spento nella notte tra martedì e mercoledì all’ospedale San Matteo degli Infermi, dove era ricoverato da qualche giorno per un malore improvviso. In tanti in queste ore si stanno stringendo al dolore del figlio Alessandro, della nuora Alessandra, degli adorati nipotini e dei fratelli Sergio e Nando.

La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria di Arof a Santo Chiodo. I funerali si terranno venerdì 4 marzo alle ore 15 nella chiesa nuova di San Nicolò.