Ospedale Terni, intervento d'eccellenza al fegato. Presente il Direttore Trapianti del Cardarelli - Tuttoggi.info

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Ospedale Terni, intervento d’eccellenza al fegato. Presente il Direttore Trapianti del Cardarelli

Redazione

Ospedale Terni, intervento d’eccellenza al fegato. Presente il Direttore Trapianti del Cardarelli

Il Dott. Calise del Cardarelli è pioniere della chirurgia dei trapianti con oltre 400 interventi all’attivo su fegato, vie biliari e pancreas
Ven, 08/05/2026 - 11:09

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Un complesso intervento di chirurgia resettiva epatica è stato eseguito nei giorni scorsi al Santa Maria di Terni. L’operazione, una meso-epatectomia anteriore di elevata complessità tecnica, è stato effettuato in Chirurgia Coloproctologica, la struttura diretta dal dottor Marco Coccetta.

L’équipe chirurgica composta dal dottor Alessandro Spizzirri, dal dottor Daniele Giuliani, dalla dottoressa Valentina Bartolini, si è avvalsa della presenza del professor Fulvio Calise, già Direttore della Chirurgia Epato-Bilio-Pancreatica e dei Trapianti all’Ospedale Cardarelli di Napoli. Il professore, pioniere della chirurgia dei trapianti con oltre 400 interventi all’attivo, rappresenta una figura di riferimento internazionale nel campo della chirurgia epatobiliare e oncologica, nonché nella gestione delle patologie complesse del fegato, delle vie biliari e del pancreas.

La procedura ha evidenziato la capacità dell’Azienda di affrontare interventi di chirurgia epatica maggiore con standard qualitativi elevati, grazie anche al contributo dell’équipe anestesiologica, in particolare della dottoressa Rita Commissari e della dottoressa Manuela Manciola, nonché dei coordinatori del blocco operatorio e del Reparto, il dottor Riccardo Monti, il dottor Fabrizio Corvi e il dottor Giovanni Formichetti, con tutto il personale infermieristico di sala e di reparto e tecnico-radiologico.

“La presenza del professor Calise ha rappresentato un’occasione preziosa di confronto scientifico e di crescita professionale per l’intera équipe. L’incontro si inserisce in un percorso di sviluppo volto al continuo aggiornamento, alla collaborazione multicentrica e al miglioramento delle competenze cliniche e chirurgiche” ha spiegato il direttore generale del Santa Maria, Andrea Casciari.

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