La Cina stanzia 45,8 miliardi di yuan a sostegno dell’istruzione prescolare - Tuttoggi.info

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese delle Finanze (MOF) ha stanziato 45,8 miliardi di yuan (pari a circa 6,7 miliardi di dollari) di fondi a sostegno dello sviluppo dell’istruzione prescolare nel 2026, con un aumento di 12,56 miliardi di yuan, pari al 38%, rispetto all’anno precedente.

I fondi serviranno principalmente a sostenere i governi locali nel consolidare e nell’attuare politiche che aboliscano le rette per l’assistenza e l’istruzione dei bambini in età prescolare, ampliando l’accesso a risorse educative inclusive, migliorando la qualità dell’istruzione e rafforzando così i sistemi di sostegno finanziario per i bambini provenienti da famiglie a basso reddito e da altri gruppi svantaggiati.

Durante il periodo del 14esimo Piano quinquennale (2021-2025), il governo centrale cinese ha stanziato complessivamente 126,2 miliardi di yuan a sostegno dell’istruzione prescolare, secondo il ministero.

A partire dal semestre autunnale del 2025, la Cina ha abolito le rette per l’assistenza e l’istruzione dei bambini iscritti all’ultimo anno negli asili pubblici, fornendo al contempo sussidi corrispondenti per i bambini idonei iscritti a istituti privati.

La misura ha portato benefici a oltre 14 milioni di bambini e ha ridotto di oltre 20 miliardi di yuan le spese per l’istruzione sostenute dalle famiglie, ha dichiarato il ministero, che si è impegnato a collaborare con il ministero dell’Istruzione per guidare le autorità locali nel rafforzare il coordinamento a livello provinciale, garantendo la corretta assegnazione dei fondi di sussidio centrali e locali e assicurando il normale funzionamento degli asili.

Le autorità continueranno inoltre a impegnarsi per ampliare l’accesso a un’istruzione prescolare di qualità, colmando le carenze esistenti e migliorando costantemente il livello complessivo dei servizi educativi per la prima infanzia, ha dichiarato il MOF.

(ITALPRESS).

-Foto Xinhua-