A maggio oltre 500 mila assunzioni previste dalle imprese - Tuttoggi.info

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A maggio oltre 500 mila assunzioni previste dalle imprese

ItalPress

A maggio oltre 500 mila assunzioni previste dalle imprese

Ven, 08/05/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – Sono 544.100 le assunzioni programmate dalle imprese nel mese di maggio, mentre nel trimestre maggio – luglio il fabbisogno complessivo raggiunge 1,7 milioni di contratti. È quanto emerge dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro. Rispetto alle previsioni dello stesso periodo del 2025 si registra una flessione pari a oltre 26mila unità nel mese e a circa 42milanel trimestre. Il mismatch t ra domanda e offerta di lavoro resta elevato: a maggio risulta difficile reperire il 42,9% dei profili ricercati, una quota comunque in diminuzione rispetto al 46,6 registrato nel 2025. Le occasioni di lavoro offerte dal settore dei servizi sono 368mila a maggio e 1,2 milioni entro luglio. Le imprese della filiera turistica esprimono la domanda più elevata con 129mila lavoratori ricercati a maggio e 440mila nel trimestre maggio – luglio. Seguono il commercio e i servizi alle persone . Il settore industriale prevede oltre 131mila entrate nel mese e 400mila nel trimestre
/gtr

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