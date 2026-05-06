Parte la raccolta firme per i nidi comunali di Foligno - Tuttoggi.info

Il Coordinamento delle forze di opposizione di Foligno annuncia l’avvio di una nuova fase della

mobilitazione a difesa dei nidi comunali, dopo il recente consiglio comunale in cui la maggioranza ha

scelto di non dare risposte adeguate alle criticità del servizio educativo per la prima infanzia.

“Fino a domenica 10 Maggio sarà attivata una raccolta firme a sostegno dei nidi comunali di Foligno, tutti i giorni dalle 17:30 alle 19:30 in Corso Cavour. L’obiettivo è chiedere un piano chiaro, trasparente e verificabile che garantisca continuità educativa, qualità del servizio, stabilità del personale e piena tutela del tempo pieno, contro riduzioni e soluzioni emergenziali. Sono già centinaia le firme raccolte nei giorni scorsi”, fa sapere la minoranza.

“Nelle ultime settimane è stata evidenziata da più parti la preoccupazione delle famiglie, delle

educatrici e del personale scolastico, così come i dubbi in relazione alle scelte della giunta sulla

riorganizzazione dei nidi comunali. La raccolta firme – sostiene il coordinamento delle forze di opposizione di Foligno rappresenta un passaggio concreto di una mobilitazione che proseguirà anche nei

prossimi giorni per riportare i nidi comunali al centro dell’agenda amministrativa di Foligno.

Il Coordinamento invita cittadine e cittadini, famiglie e lavoratrici e lavoratori dei servizi educativi a

partecipare e a sostenere con la propria firma la difesa di un servizio essenziale per il futuro della

Città”.