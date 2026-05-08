Italia-Usa, Meloni incontra Rubio “Dialogo franco tra alleati” - Tuttoggi.info

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Italia-Usa, Meloni incontra Rubio “Dialogo franco tra alleati”

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Italia-Usa, Meloni incontra Rubio “Dialogo franco tra alleati”

Ven, 08/05/2026 - 18:18

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ROMA (ITALPRESS) – “Ho ricevuto oggi con piacere il Segretario di Stato americano Marco Rubio a Palazzo Chigi. Abbiamo avuto un ampio e costruttivo confronto, durante il quale abbiamo affrontato numerose questioni, dai rapporti bilaterali tra Italia e Stati Uniti fino alle principali questioni internazionali, tra cui la crisi in Medio Oriente, la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la stabilizzazione della Libia e il processo di pace in Libano e in Ucraina. Un dialogo franco, tra alleati che difendono i propri interessi nazionali ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l’unità dell’Occidente”. Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

– Foto governo.it –

(ITALPRESS).

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