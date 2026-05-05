Tenta di ingoiare la cocaina alla vista della Polizia, arrestato 18enne - Tuttoggi.info

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Tenta di ingoiare la cocaina alla vista della Polizia, arrestato 18enne

Davide Baccarini

Tenta di ingoiare la cocaina alla vista della Polizia, arrestato 18enne

Mar, 05/05/2026 - 11:11

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La Polizia di Foligno ha tratto in arresto in flagranza un giovane di 18 anni, sorpreso con diverse dosi di cocaina pronte per la vendita.

L’operazione è scattata a seguito delle segnalazioni dei residenti della zona di Ponte San Magno, preoccupati per i movimenti sospetti di un ragazzo che, da qualche giorno, sembrava gestire un’attività di spaccio nell’area. Gli investigatori, dopo un mirato servizio di appostamento, lo hanno individuato mentre frugava con circospezione tra la vegetazione, nel chiaro tentativo di recuperare o occultare materiale illecito.

Alla vista dei poliziotti, il 18enne ha messo in atto un tentativo estremo per sfuggire all’arresto: ha cercato di ingoiare due involucri di cocaina. La prontezza d’intervento degli agenti ha però vanificato il gesto, permettendo di recuperare le dosi integre.

La successiva perquisizione dell’area circostante ha fatto emergere anche – nascosto tra le erbacce – un pacchetto di sigarette con all’interno altre 12 dosi di cocaina, confezionate e pronte per essere immesse sul mercato locale. Condotto in Commissariato, il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Su disposizione del Pm, il 18enne è stato trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio per direttissima.

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