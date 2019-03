Spoleto, il piazzale del PalaRota intitolato a Zarko Petrovic

Il piazzale antistante il palazzetto dello sport “Don Guerrino Rota” di Spoleto intitolato a Zarko Petrovic, pallavolista della Olio Venturi. I cartelli sono stati apposti davanti al PalaRota qualche giorno fa, ma per la cerimonia ufficiale l’amministrazione comunale sta aspettando la disponibilità dei familiari dell’atleta scomparso nel 2007.

La richiesta di intitolare un luogo, ipotizzando proprio lo spazio antistante il palazzetto di piazza d’Armi, a Zarko Petrovic era partita già qualche anno fa. A farsene promotore, tra gli altri, l’attuale consigliere comunale della Lega Giampaolo Fagotto Fiorentini. Che ora plaude alla concretizzazione dell’intitolazione. “Glielo dovevo per stima ed amicizia” è il suo commento.

Il consigliere di maggioranza ricorda come già nel 2014 aveva protocollato una richiesta per intitolare quello spazio a Petrovic. “Già altri – racconta – avevano avuto la mia stessa idea e quindi ho solo sensibilizzato la precedente amministrazione che aveva recepito e sposato l’idea. Ma aveva potuto prendere solo l’impegno perché Zarko è deceduto il 2 aprile 2007 e la legge prevede che dalla morte debbano passare 10 anni prima di una intitolazione”. Ora finalmente Giampaolo Fagotto Fiorentini è riuscito a sollecitare il completamento dell’iter ed il posizionamento delle targhe. Non rimane che attendere la disponibilità della moglie e della figlia a tornare in Italia per poter così dare vita ad una cerimonia formale.

Un plauso all’intitolazione arriva anche dall’associazione I Cento Comuni, che nel 2015 organizzò un evento per ricordare l’indimenticato campione, alla presenza anche della vedova.

