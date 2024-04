Amministrative, l’ex 5S Valentina Ferrari in campo con Presilla

Valentina Ferrari, laureata in giurisprudenza moglie e mamma di un bimbo di 8 anni, candidata nel 2014 nella lista del Movimento 5 Stelle ed eletta come consigliere comunale di opposizione nell’amministrazione Mismetti, in campo con Enrico Presilla.

L’adesione e il distacco dai Cinque stelle

“La mia storia comincia con il Movimento 5 Stelle – dice – il cui l’intento iniziale era quello di rimettere il cittadino al centro delle istituzioni. Nel corso del tempo ci sono stati enormi cambiamenti, alcuni da me condivisi altri che invece mi hanno portato ad abbandonare il progetto politico iniziale per ragioni di carattere nazionale e poi, di conseguenza, anche per i riflessi sul piano locale. Il profondo dissenso politico attuale, non mi porta comunque a rinnegare nulla di quel percorso, che anzi per me resta importante e nonostante tutto positivo”.

“Con Presilla per coerenza con la mia storia”

Per Ferrari, la scelta di sostenere Enrico Presilla “è solo la naturale e coerente conseguenza della mia storia, dove si rimettono al centro i veri temi della città che toccano tutti gli aspetti: rifiuti, sicurezza, innovazione, sostenibilità, fino ad arrivare a temi ancora più significativi e sentiti da vicino come la famiglia e tutto ciò che riguarda il tema disabilità e della disabilità infantile. Stavolta però senza etichette, ma solo con le idee e la volontà, la volontà di fare bene. Il mio sostegno e impegno sarà al massimo per Enrico Presilla, concreto moderato e sensibile alle problematiche della vita reale, con l’augurio ma anche con la certezza che stavolta i folignati trovino finalmente la risposta che meritano”.

Presilla: “Accogliamo Valentina con grande entusiasmo”

“Accogliamo Valentina con grande entusiasmo, perché ne abbiamo apprezzato le doti umane e politiche, la coerenza e la passione con cui ha svolto il mandato all’interno del consiglio comunale – ha dichiarato Enrico Presilla – L’esperienza maturata nelle istituzioni rappresenta un valore aggiunto in termini di credibilità anche per il gruppo che mi sostiene e che è composto da persone competenti e capaci, dal profilo alto e riconosciuto sul territorio”.