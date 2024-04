“Cambia il clima”, ecco le azioni green di Foligno in comune

Conferenza con Vincenzo Falasca, presidente Foligno in Comune e architetto, Sara Tiberi, docente e RSU FLC-CGIL, Diego Mattioli e Masciotti.

Foligno in comune si candida ad essere il polmone verde della ‘coalizione progressista’. Così ha presentato il programma per l’ambiente. Hanno partecipato, Vincenzo Falasca, Presidente Foligno in Comune e architetto, Sara Tiberi, Docente e RSU FLC-CGIL, Diego Mattioli Esperto in progetti comunitari di sviluppo e tutela ambientale. Era presente anche Mauro Masciotti Candidato Sindaco al comune di Foligno, che si è detto profondamente colpito dalla qualità della proposta di Foligno in Comune.

Cambia il clima

Il titolo del documento programmatico “Cambia il clima” è al contempo un’affermazione e un’esortazione a che ognuno giochi il proprio ruolo nell’azione contro i cambiamenti climatici, ma anche nel far cambiare il clima politico a Foligno.

Le proposte

Falasca e Mattioli hanno toccato i cinque punti programmatici cardine in tema di ambiente. Si è partiti dall’idea delle “persone e dell’ambiente al centro di un nuovo patto per lo sviluppo del territorio” e dalle azioni che possono essere messe in campo. Tra queste u nuovo piano regolatore basato sullo stop al consumo di suolo, nuova importanza al verde delle aree urbane, un piano energetico comunale che punti alla riqualificazione energetica per consumi privati e patrimonio pubblico. Quindi massima attenzione ad un nuovo Pums, un piano urbano per la mobilità urbana ed extraurbana da rivedere in funzione della Rete della mobilità pedonale, la ciclopolitana urbana, il potenziamento del tpl, i percorsi casa – scuola e casa – lavoro a piedi.

Nelle priorità di Foligno in Comune l’economia circolare dei rifiuti e le opportunità per la montagna.