Sorpreso a spacciare in centro, a casa ha un panetto di cocaina e 9.500 euro: arrestato 22enne - Tuttoggi.info

Il 22enne arrestato dai carabinieri mentre spacciava cocaina nel centro di Spoleto, in casa trovati altra droga e contanti

Aveva oltre 9.500 euro in contanti e cocaina per un valore di altri 2.500 euro circa il 22enne arrestato a Spoleto dai carabinieri dopo essere stato sorpreso a spacciare in centro storico.

Il giovane, di origine albanese, è stato monitorato mentre si aggirava per le vie della città e poi sorpreso a cedere 4 dosi di cocaina, in cambio di 200 euro, ad un altro individuo. I militari del Nucleo operativo e radiomobile hanno quindi recuperato la droga e fermato il 22enne, perquisendo la sua abitazione. In casa sono stati trovati altre 3 dosi ed un panetto di cocaina, vicino a del denaro contante – 9.500 euro in tutto – un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Lo spacciatore è stato quindi portato in caserma per gli approfondimenti del caso e poi dichiarato in stato d’arresto e portato in carcere a Spoleto.