Lavori Roma Ancona, treni soppressi e cambio orari sulla Orte Falconara (Terni, Spoleto e Foligno) - Tuttoggi.info

Lavori Roma Ancona, ecco i treni soppressi e cambio orari sulla Orte Falconara (Terni, Spoleto e Foligno) da oggi 3 maggio

Partiranno dalla mezzanotte di oggi, alle 23.40 per la precisione del 3 maggio, gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea ferroviaria Roma Ancona, nella tratta Foligno – Orte (che interessa anche Terni e Spoleto), che comporteranno la soppressione di alcuni treni e il cambio orari o di altri fino al prossimo 8 giugno.

GLI INTERVENTI

In un comunicato le Ferrovie annunciano la sospensione della circolazione tra Terni e Foligno per la realizzazione di una galleria paramassi (lunga 40 metri) e il consolidamento pareti rocciose tra Terni e Giuncano; Slab Track nella Galleria Balduini tra Baiano e Giuncano; il potenziamento tecnologico nella stazione di Spoleto e altri interventi connessi all’introduzione dell’ERTMS sulla linea. Lavori che richiederanno l’impegno di circa 120 tecnici per un investimento di 20 milioni di euro.

TRENI SOPPRESSI E CAMBIO ORARI

“I lavori di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Foligno – Orte, nella tratta tra Spoleto e Orte, determineranno un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio per i passeggeri” fa sapere il gruppo. .

I treni ad alta velocità, gli Intercity e del Regionale di Trenitalia subiranno alcune modifiche alla circolazione, deviazioni di percorso, limitazioni e cancellazioni. In particolare.

Treni Alta Velocità

I due Frecciargento della tratta Roma-Falconara Marittima-Rimini-Ravenna saranno soppressi in direzione Ravenna dal 3 maggio al 7 giugno e in direzione Roma dal 4 maggio all’8 giugno.

Treni InterCity

I treni Intercity della tratta Milano-Terni saranno soppressi nella tratta Foligno-Terni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

I treni Intercity della tratta Roma-Ancona saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate di Terni e Spoleto. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

I treni Intercity della tratta Roma-Perugia saranno deviati via Orte-Terontola con orari rimodulati e soppressione delle fermate nella tratta Terni-Perugia Ponte San Giovanni. Previsti collegamenti sostitutivi con bus

Il treno Intercity Notte Roma-San Candido del 7 giugno è istradato via Orte-Firenze-Bologna con orari rimodulati e perdita della fermata di Terni; ferma ad Orvieto.

Treni Regionali

Dal 4 maggio, fino alle ore 5 dell’8 giugno, i treni del Regionale di Trenitalia delle tratte indicate subiranno le seguenti modifiche:

Ancona–Roma, Perugia–Roma rispettivamente nella tratta Ancona–Foligno, Perugia–Foligno e Terni–Roma potranno subire modifiche di orario.

Sulla tratta Foligno–Terni sono previste corse con bus con orari e fermate rimodulati al fine di assorbire i maggiori tempi di percorrenza correlati al traffico stradale.

La tratta Terni–Roma, oltre ad alcune rimodulazioni di orario, subirà alcune cancellazioni di servizi e, infine, sarà istituito il nuovo Regionale 34773 Terni 8:24 – Roma Tiburtina 10:05.

I posti disponibili sui bus, che aumenteranno i loro tempi di percorrenza in relazione anche al traffico stradale, possono essere inferiori rispetto al normale servizio offerto, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici, non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani guida per non vedenti.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Maggiori informazioni sono disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità, alla pagina Lavori e Modifiche al servizio) e tramite Smart Caring su App di Trenitalia. Gli addetti all’Assistenza e alla Biglietteria a partire dai prossimi giorni forniranno supporto ai clienti nelle principali stazioni interessate dalle rimodulazioni di orario ed a bordo dei treni umbri.