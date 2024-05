Libertà di stampa, all’Onu il caso del reporter Evan Gershkovich - Tuttoggi.info

NEW YORK (ITALPRESS) – L’Ambasciatrice degli Stati Uniti all’ONU Linda Thomas-Greenfield e il quotidiano “Wall Street Journal” hanno ospitato un incontro per chiedere la protezione dei giornalisti in occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa.

Al centro del dibattito, il caso del reporter del Wall Street Journal Evan Gershkovich, arrestato in Russia più di un anno fa, il 29 marzo 2023, e di altri giornalisti finiti in carcere mentre facevano il loro lavoro.

mgg/gsl (Video di Stefano Vaccara)