Terni, fratelli spacciatori arrestati: droga in casa e botte ai Carabinieri - Tuttoggi.info

Terni, blitz dei Carabinieri in centro dopo segnalazione dei cittadini di un giro di spaccio. Cocaina e hashish in casa, arrestati fratelli

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto al traffico illecito di stupefacenti, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Terni hanno tratto in arresto 2 fratelli di origine marocchina, di 25 e 22 anni, entrambi irregolari in Italia e gravati da precedenti, il più grande dei quali già sottoposto all’obbligo di presentazione alla p.g..

Terni, spaccio in centro

Partendo dalla segnalazione giunta all’Arma da un cittadino riguardo un possibile giro di spaccio in centro, nella mattinata di martedì 30 aprile i militari si sono appostati nei pressi dell’abitazione dei due, collocata in un residence, dove abitavano i due fratelli e la moglie del maggiore di essi: quando la coppia stava rientrando in casa, i militari hanno fermato i sospetti, identificati e sottoposti a perquisizione personale, poi estesa al domicilio.

Botte ai Carabinieri

Mentre stavano per entrare in casa, lungo la rampa d’accesso, il 25enne ha provato a scappare, colpendo con gomitate e calci due Carabinieri prima di essere bloccato. All’interno dell’appartamento era presente il fratello del 25enne che, a sua volta, ha opposto resistenza, cercando di colpire i militari con pugni e calci prima di essere neutralizzato.ù

Droga in casa

Nell’abitazione i Carabinieri hanno rinvenuto 22 grammi di cocaina e poco più di 5 di hashish, oltre che sostanza da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi, del cui possesso si è assunto la responsabilità il 25enne che, pertanto, è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio, resistenza e lesioni a P.U.. Per il più piccolo invece le manette sono scattate per l’attiva resistenza opposta all’ingresso dei militari; entrambi sono stati collocati agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo di ieri mattina, all’esito del quale il Giudice ha deliberato l’obbligo di dimora nella provincia di Terni e di presentazione quotidiana alla p.g. per il 25enne e di presentazione alla p.g. per il 22enne.