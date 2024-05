Elezioni Castel Ritaldi, gli aspiranti consiglieri e sindaci - Tuttoggi.info

Elezioni Castel Ritaldi, ecco le liste degli aspiranti consiglieri e sindaci per il rinnvo delle cariche del piccolo Comune

Elezioni amministrative: conto alla rovescia a Castel Ritaldi per la presentazione delle liste degli aspiranti al Consiglio comunale. Mancano poco più di sette giorni alla consegna della documentazione (la scadenza è fissata per il prossimo 10 maggio) dopodiché la campagna elettorale vedrà ai nastri di partenza i 3 sfidanti alla carica di Sindaco ovvero l’uscente Elisa Sabatini per la lista Viviamo Castel Ritaldi, Piero Ugolini con Cives Castel Ritaldi e Francesco Caccetta con “Alternativa Popolare”.

Saranno 36 gli sfidanti allo scranno per il Consiglio ai quali si aggiungono i 3 aspiranti a quello di Sindaco del piccolo Comune che vanta 2.400 elettori. Andiamo in ordine alfabetico di lista.

Alternativa Popolare: il partito del fondatore e sindaco di Terni Stefano Bandecchi si presenta alle amministrative per la prima volta guidato da Francesco Caccetta. Ieri sera ultima riunione per definire i dettagli della imminente campagna elettorale che vedrà in corsa Sergio Bernardini, Chiara Caccetta, Giuseppe Forgione, Pietro Gobbini, Amina Labchjri, Valentina Magi, Alvaro Peppoloni, Angelo Santini, Alessia Schettino, Marco Strano, Daniela Tessena e Danilo Zampolini. 5 le donne (38,5%) che sosterranno la candidatura di Caccetta. Tra i nomi di rilievo quello del noto criminologo Marco Strano e di Sergio Bernardini, già amministratore delle Farmacie comunali di Spoleto nella giunta Cardarelli. Nei prossimi giorni Alternativa Popolare presenterà ufficialmente la squadra che correrà alle prossime elezioni amministrative.

Cives Castel Ritaldi: la lista civica del centrosinistra (sostenuta tra gli altri da Pd, M5S e Italia Viva) si è presentata ufficialmente nelle ultime ore sciogliendo le riserve anche sui nomi dei 12 (da mesi era pressoché ufficiale quello di Ugolini). Capolista sarà Carla Erbaioli, già miss preferenze nelle passate esperienze politiche a Spoleto che ha deciso di impegnarsi per la propria cittadina. In corsa anche Dajana Celli, Selene D’Aloisio, Natasha Ginevri, Arianna Finocchi, Arezia Cremaschi, Francesco Capaldini, Marco Cesaretti, Pietro Filippucci, Samuele Frascarelli, Luca Terenzi, Francesco Venturi. Quota rosa ampiamente rispettata (46%). Tra i nomi spiccano tra gli altri quelli dell’agronomo Francesco Venturi, già sindaco dal 1999 al 2009, della psicologa Arianna Finocchi e del consigliere uscente Luca Terenzi che ha rivisto la propria disponibilità a candidarsi dopo le “molteplici richieste arrivate dall’elettorato”. Unanime la decisione di abbandonare il vecchio nome e logo della lista “SiAmo Castel Ritaldi” in “Cives Castel Ritaldi” contraddistinto dalla figura di un leone su campo celeste-azzurro. Alla presentazione era presente anche il sindaco di Spoleto, Andrea Sisti.

Viviamo Castel Ritaldi: la lista civica di centrodestra (FdI, FI, Lega, Civici X), partita per prima nel ricandidare la Sabbatini, preferisce non svelare le carte dei propri candidati fino al deposito della lista, annunciando che la presentazione è fissata per l’11 maggio alle ore 18 presso la biblioteca comunale. Certa la ricandidatura alle prossime elezioni di tutti i componenti della giunta uscente ovvero di Veronica Benedetti, Fabio Scarponi e Ezio Tinelli e confermato il rispetto delle quote rosa con 5 candidate, inclusa la Sabbatini.

