Montefalco "Capitale dell'Equitazione, arriva la IX^ edizione di Al Shira’aa Le Lame - Tuttoggi.info

Il centro ippico Le Lame Horses Sporting Club ospiterà oltre 800 binomi da più di 30 nazioni. Dal 2 al 5 e dal 9 al 12 maggio

Montefalco torna a essere ‘capitale’ dell’equitazione con Al Shira’aa Le Lame Sagrantino show jumping 2024, concorso internazionale di salto ostacoli arrivato alla sua nona edizione e organizzato dal centro equestre Le Lame Horses Sporting Club, sotto la direzione della famiglia Zampolini.

Saranno otto le giornate di gare, dal 2 al 5 e dal 9 al 12 maggio, in cui si sfideranno cavalieri ed amazzoni di altissimo livello, con la formula CSI 4 stelle, CSI 1 stella e CSI YH, per un totale di oltre 800 binomi provenienti da più di trenta nazioni. Saranno presenti, tra gli altri, la nazionale di Salto Ostacoli degli Emirati Arabi Uniti in allenamento per le Olimpiadi di Parigi 2024. I percorsi, all’interno delle arene di Le Lame Horses Sporting Club, saranno disegnati dagli chef de piste (direttori di campo gara) internazionali Santiago Varela Ullastres ed Elio Travagliati.

Il programma, approvato dalla Federazione equestre internazionale (Fei), prevede sette Fei Longines Ranking di cui due Gran premi H155. Le sette gare Ranking saranno qualificanti per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 e per i Campionati Europei. Presidente onorario dell’evento per il terzo anno consecutivo sarà sua Altezza Reale HH Sheikha Fatima Bint Hazza bin Zayed Al Nayan, fondatrice delle prestigiose scuderie Al Shira’aa Stables di Abu Dhabi.

La manifestazione è considerata uno degli eventi di show jumping più importanti d’Italia essendo l’unico a proporre due settimane consecutive di CSI 4 stelle.

“Il comitato organizzatore Le Lame International – fanno sapere gli organizzatori – ha da sempre lavorato per la valorizzazione del territorio umbro. Anche quest’anno ci saranno numerose collaborazioni con importanti aziende locali operanti in ambito enogastronomico ed una mostra fotografica dedicata ai paesaggi umbri all’interno dell’area Vip lounge curata dal fotografo Pier Paolo Metelli. Queste attenzioni hanno consentito alla manifestazione di godere dell’utilizzo del marchio ombrello Umbria Cuore Verde d’Italia”.