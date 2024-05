Meteo Weekend, sabato asciutto e cieli sereni o poco nuvolosi - Tuttoggi.info

Domenica, generalmente tempo asciutto grazie all’alta pressione che porta anche cieli sereni su tutti i settori. Nessuna variazione in serata

Umbria

Sabato. Tempo asciutto su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con cieli sereni o al più poco nuvolosi, da segnalare solo qualche fenomeno pomeridiano sui rilievi. Nessuna variazione in serata e nottata con nuvolosità e schiarite.

Domenica. Giornata all’insegna del tempo asciutto grazie all’alta pressione che porta anche cieli sereni su tutti i settori. Nessuna variazione in serata e nottata.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nubi, specie al Nord-Est, ma con tempo per lo più asciutto. Al pomeriggio acquazzoni in sviluppo su Alpi e Appennini con locali sconfinamenti, ampi spazi soleggiati su Pianura Padana e Liguria. Neve sui settori alpini oltre i 2000-2200 metri. In serata e nottata nuvolosità in aumento al Nord-Ovest con locali piogge, variabilità asciutta altrove

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali fenomeni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato sui settori costieri. In serata e nottata tempo asciutto ovunque con nuvolosità e schiarite.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino piogge possibili sui settori adriatici, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio nuvolosità in formazione lungo gli Appennini ma senza fenomeni di rilievo associati, per lo più soleggiato altrove. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime stazionarie e massime in rialzo da nord a sud.

Www.centrometeoitaliano.it