Canoa, i tifernati Leonardo Pierangeli e Federico Pellegrini in Nazionale - Tuttoggi.info

Per Federico si tratta di un esordio, Leonardo è alla terza convocazione

Momento d’oro per il Canoa Club di Città di Castello che ha “accompagnato” al Raduno Nazionale Ragazzi-Cadetti (14-15 anni) – che si sta svolgendo a Cuneo fino al 4 maggio – ben due dei suoi atleti.

Federico Pellegrini e Leonardo Pierangeli, infatti, sono partiti alla volta del Piemonte dove avranno modo di mettersi ancora una volta alla prova e dare dimostrazione delle loro capacità lungo le acque, non così semplici da solcare, del fiume Stura di Demonte, seguiti dai tecnici della Nazionale, Giulia Formenton, Vladi Panato e Giovanni Saperdi .

I due atleti in forza al Club biancorosso, risultati tra i migliori in occasione delle Gare Nazionali tenutesi a Valstagna (Vi) a fine aprile, sono infatti stati selezionati dal tecnici della Federazione Nazionale dopo aver vinto le gare Sprint e Classica nella rispettiva categoria, K1 Cadetti A per Federico Pellegrini e C1 Cadetti B per Leonardo Pierangeli.

Grande la soddisfazione dei vertici del Canoa Club di Città di Castello, dal Presidente Nicola Landi a tutti gli altri soci, consiglieri e tecnici che vedono premiati i loro sforzi e ripagato l’impegno che assieme ai ragazzi mettono giornalmente nelle sedute di allenamento.

“Con grande soddisfazione ci troviamo uniti nel fare i nostri rallegramenti a Federico e Leonardo per questo ulteriore traguardo centrato che premia la loro costanza oltre che la loro bravura. E’ dalla gara che abbiamo fatto qua a Città di Castello che i nostri atleti hanno dato grande prova di loro e questa convocazione, la prima per Federico, la terza per Leonardo, è dimostrazione che impegno, costanza e dedizione nella pratica dello sport sono le carte vincenti” ha dichiarato Landi.