Parcheggio ex seminario torna fruibile dopo 6 mesi di lavori, realizzati circa 100 posti auto - Tuttoggi.info

Verrà riaperto al pubblico sabato 4 maggio, a partire dalle 10.30, il parcheggio dell’ex seminario di Gubbio, oggetto di lavori iniziati lo scorso novembre per un importo complessivo di 1 milione e 100 mila euro derivanti dal finanziamento (proveniente da risorse dell’area interna) per la realizzazione del Polo Intermodale per il trasporto pubblico.

La riqualificazione del parcheggio dell’ex seminario ha riguardato la parte sterrata dello stesso, un’area che da anni versava in condizioni di forte criticità, soprattutto nei giorni di pioggia. Il parcheggio è stato realizzato allo stesso livello dell’attuale e sono stati rinnovati tutti gli accessi pedonali che congiungono l’area alla parte sopraelevata.

Circa 100 i posti auto realizzati con una pavimentazione in calcestruzzo drenante. I lavori hanno previsto anche la piantumazione di nuove alberature, che garantiranno anche una maggiore ombreggiatura dei posti auto. L’intervento ha anche consentito la definitiva regimentazione delle acque e della rete fognaria.