Maltempo, Montone fa la conta dei danni dopo il nubifragio | In 48 ore caduti 187 mm di pioggia - Tuttoggi.info

Giornata di maltempo senza precedenti quella di ieri (4 ottobre), nel territorio di Montone, dove dalle ore 16 ha iniziato a piovere incessantemente – 187 mm di pioggia in 48 ore (a fonte di una media mensile di ottobre che si aggira tra 85/90 mm) -, causando numerosi disagi.

Ieri sera le quattro strade che conducono al borgo – la Sp 201, Santa Maria di Sette-Montone, Tre Ponti-Montone e Corlo – sono state completamente bloccate, poiché tutte interessate da diversi smottamenti che ne impedivano la percorrenza.

Sulla comunale di Corlo è caduta una grossa pianta e ha avuto luogo la frana più rilevante mentre

la Sp 201, che collega Coldipozzo e Montone, è stata resa inaccessibile da un’allagamento del sottopasso E45 e della fuoriuscita del fiume Lana.

Montone capoluogo è rimasto isolato per 4 ore, con danni anche a rete elettrica e abitazioni. È stato pertanto attivato il COC e sono immediatamente intervenuti sul posto una squadra di vigili del fuoco, la Provincia di Perugia, Polizia Locale, Ufficio Tecnico, operai del Comune e volontari della Protezione Civile. L’amministrazione comunale è rimasta continuamente in contatto con la Sala Operativa del Centro Regionale di Protezione Civile e Anci ProCiv, che hanno fornito supporto nell’emergenza. L’impegno costante di tutti ha permesso la riapertura di tre delle strade interessate dal nubifragio dopo ore di lavoro ininterrotto.

Questa mattina (5 ottobre), come primo atto per quantificare i danni e comprendere le azioni da intraprendere, sono stati effettuati i sopralluoghi tecnici preliminari, all’esito dei quali è emerso che il danno più rilevante è proprio quello che interessa la strada di Corlo, purtroppo non riparabile con mezzi ordinari. Al fine di ripristinare la viabilità di quest’ultima si dovrà ricorrere, pertanto, a risorse straordinarie.

Il cantiere comunale è al momento operativo sulla strada secondaria di Corlo, dove sono state risolte quattro frane meno significative. Rimane un’altra piccola frana di più importante rilievo che sarà rimossa nei prossimi giorni. Anche Enel è al lavoro dalle prime ore del mattino per ripristinare la rete elettrica.

Continueranno nella giornata odierna ulteriori verifiche nelle zone di Carpini, San Lorenzo, San Benedetto e Faldo.