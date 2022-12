Sogepu, assunti a tempo indeterminato tutti i dipendenti precari - Tuttoggi

La Rappresentanza Sindacale di Sogepu ha espresso “grande soddisfazione per questo esito, perché il contrasto alle forme di lavoro precario è oggi il primo dovere per un sindacato che voglia realmente dirsi tale. Ringraziamo i lavoratori per il senso di responsabilità dimostrato in situazioni non sempre facili, e per aver compreso appieno che il ruolo del sindacato è anche quello di avere un atteggiamento propositivo e volto a costruire”.

Il ringraziamento si estende anche alla dirigenza “per l’atteggiamento che essa ha avuto, sia nei lunghi e difficili anni di preparazione alla gara, sia in questo periodo, nel quale si sono raccolti i frutti di tanto lavoro. Siamo certi che questo rapporto e questo clima positivo possano continuare anche in futuro”.