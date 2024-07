Berrettini vince il torneo di Kitzbuehel, Gaston battuto in finale - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Matteo Berrettini vince il torneo Atp di Kitzbuehel, sulla terra battuta in Austria. L’azzurro, numero 50 del mondo, in finale supera il francese Hugo Gaston per 7-5, 6-3 e conquista il terzo titolo stagionale, il secondo consecutivo dopo quello vinto una settimana fa a Gstaad. Berrettini, che ha definitivamente archiviato i problemi fisici e ha ritrovato la condizione migliore, mette in bacheca il decimo titolo della carriera, avanza ancora in classifica e si prepara nel modo migliore alla stagione americana sul cemento.