Dal 1° gennaio Sogeco gestirà i rifiuti di 14 Comuni fino al 2038 - Tuttoggi

Ieri (21 dicembre) le firme sui contratti di servizio da parte di tutti i Comuni di Altotevere e Alto Chiascio coinvolti, a conclusione della procedura di gara dell’Auri

E’ stato firmato ieri (21 dicembre), dai 14 Comuni coinvolti, il contratto di servizio per l’affidamento a Sogeco della gestione dei rifiuti in Alta Umbria per 15 anni (fino al 2038), messo a gara dall’Auri.

Dal 1 gennaio 2023 la gestione sarà affidata a Sogeco, società costituita dal raggruppamento temporaneo di impresa formato da Sogepu ed Ecocave (ora Ece) per un appalto da circa 315 milioni di euro.