Si è suicidato in carcere Uruci, che aveva assassinato la moglie Zenepe a coltellate

Il muratore 62enne si è impiccato nella sua cella del carcere di Terni, dove era in attesa dell'udienza di convalida

Si è tolto la vita nella sua cella del carcere di Sabbione Xhafer Uruci, arrestato dopo aver ucciso a coltellate la moglie Zenepe. L’uomo, 62enne, che doveva comparire davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell’arresto, resosi conto di cosa aveva fatto a seguito della sua patologica gelosia, non ha retto alla disperazione e si è tolto la vita, impiccandosi in cella.

Un epilogo che unisce dramma al dramma. Un femminicidio-suicidio, come quello che solo pochi giorni fa è avvenuto a Tuoro, dove Lamberto Roscini ha ucciso in casa la compagna Francesca Giornelli e poi si è impiccato nel giardino.