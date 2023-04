Sucida in carcere: “Era solo in cella, pena di morte di fatto”

La denuncia di De Fazio (Uilpa polizia penitenziaria) dopo la morte di Uruci, in carcere per l'omicidio della moglie Zenepe

Dopo il ritrovamento nel carcere di Sabbione del corpo senza vita di Xhafer Uruci, in attesa della convalida dell’arresto per l’uccisione a coltellate della moglie Zenepe, l’Uilpa, il sindacato di polizia penitenziaria, parla di “pena di morte di fatto”, per una tragedia nella tragedia che poteva essere evitata.

L’uomo, 62 anni, è stato trovato alle 6.45 di sabato mattina impiccato con le lenzuola della propria branda, legate all’asta della tenda della finestra della sua cella. “Era solo in cella, nella sezione destinata all’accoglienza dei detenuti nuovi giunti, che ospita una decina di detenuti in totale. Inutili, per quanto tempestivi, sono risultati i soccorsi della Polizia penitenziaria e degli operatori sanitari” conferma Gennarino De Fazio, segretario generale della Uilpa polizia penitenziaria.