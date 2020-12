Rosita è la regina di Cuochi d’Italia All Stars, trionfo da record per Gubbio e Umbria - Tuttoggi

Rosita Merli è la Cuoca d’Italia più forte di sempre. L’umile ma esperta rappresentante dell’Umbria ha vinto anche il “derby” finale con la Toscana, conquistando il titolo e i 10 mila euro del montepremi.

Rosita bissa dunque il successo ottenuto nel 2018, trionfando anche nel torneo All Stars di Tv8, firmando pure due incredibili record: è stata l’unica concorrente a vincere tutte le sfide in entrambe le edizioni e a ottenere il punteggio perfetto, un doppio 10 per il suo mitico friccò. Da non dimenticare che la “maga del Bottaccione” è riuscita anche a battere il Trentino sui canederli…

Nella finale di “Cuochi d’Italia-All Stars” le due concorrenti si sono date battaglia con un primo e un secondo a piacere. Nella prima sfida l’eugubina ha proposto un “riassunto” dell’Umbria, le tagliatelle di farina di castagne con salsiccia, funghi e tartufo, che le sono valse un doppio “9” (18 punti) dato dai giudici-chef Gennaro Esposito e Diego Rossi. La Toscana ha invece raccolto 17 punti.

Sulla sfida del secondo piatto Rosita ha schierato un appetitoso filetto di maiale con castagne e prugne, contro i fegatini “rivisitati” della rivale. Anche in questo caso la tradizione ha trionfato sull’innovazione e la “regina del friccò” ha conquistato altri 19 punti (un “9” e addirittura un “10”), uno in più della sfidante. La matematica, alla fine, dice: Umbria batte Toscana 37-35.

“Sono onoratissima e orgogliosa di tutti voi, – ha dichiarato dopo la vittoria un’emozionatissima Rosita rivolta ai giudici – perché mi avete insegnato tanto e siete come una famiglia“.