Friccò da sballo che vale un doppio 10, Rosita conquista la finale di Cuochi d'Italia All-Stars - Tuttoggi

Gubbio e l’Umbria approdano alla finale di “Cuochi d’Italia-All Stars” grazie alla strepitosa Rosita.

La cuoca dell’Osteria del Bottaccione, mai sconfitta nel torneo culinario nazionale di Tv8 (né in questa edizione né in quella del 2018 quando vinse il titolo), ha battuto anche la giovane concorrente della Sardegna, riconquistando i palati dei giudici-chef col mitico friccò di pollo e maiale, il piatto che conquistò il primo “10” della storia del programma.

Anche in questo caso, come nella prima edizione, il cavallo di battaglia di Rosita ha conquistato un doppio “10”, sia da Gennaro Esposito – “Quello che fa Rosita lo fa solo Rosita” – che da Bruno Barbieri, “Piatto tecnicamente perfetto legato alla grande tradizione italiana, proprio come faceva mia nonna“.

Un punteggio perfetto che ha battuto anche il doppio “9” ottenuto dalla Sardegna. Rosita Merli ora se la vedrà nella sfida finale con la Toscana, domani sera (venerdì 4 dicembre), alle 19.30, sempre su Tv8. Tutta Gubbio e l’Umbria continuano a sognare…Per proclamare il Cuoco d’Italia più forte di sempre manca ormai una sola puntata.