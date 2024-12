Sci, Sofia Goggia vince SuperG di Beaver Creek - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Sofia Goggia torna alla vittoria in Coppa del Mondo. L'azzurra ha vinto il SuperG di Beaver Creek, dopo il secondo posto nella discesa in Colorado. Un trionfo che arriva dopo 313 giorni dall'infortunio che l'ha tenuta lontana dalle piste per la frattura a tibia e malleolo. La Goggia ha chiuso con il tempo di 1.03.90 davanti alla svizzera Lara Gut-Behrami (+0.48) e all'austriaca Ariane Raedler +0.55. Quinto posto per Federica Brignone, sesto per Marta Bassino, nona Elena Curtoni e 11esima Roberta Melesi, quando mancano poche atlete alla conclusione.

Una vittoria indiscussa sulla pista Birds of Prey di Beaver Creek, dove mette in fila la concorrenza per tornare a gioire in Coppa del mondo. Era dalla discesa di Altenmark dello corso 13 gennaio che la campionessa bergamasca non vinceva in Coppa del mondo, stavolta lo ha fatto dimostrando ancora una volta di essere più volte della sfortuna che tante volte ne ha interrotto la carriera. Ora può festeggiare la 25sima vittoria sul circuito e il 56simo podio che mai come stavolta ha un valore inimmaginabile con un bel balletto.

Una giornata che ha regalato piazzamenti importanti alle azzurre. A cominciare da Federica Brignone, quinta a 9 centesimi dal podio, una posizione meglio di Marta Bassino, sesta ma seconda fino all’ultimo intermedio. Nona una Elena Curtoni in grande ripresa, undicesima Roberta Melesi undicesima, seguita da Laura Pirovano diciottesima e Vicky Bernardi 23sima. Fuori le sorelle Nicol e Nadia Delago, con quest’ultima vittima di una brutta scivolata che fortunatamente non le ha creato danni fisici.