La Ternana con l’uomo in meno rimonta l’Entella e si laurea campione d’inverno

La Ternana, con un uomo in meno dopo l’espulsione di Vannucchi al 24′, riacciuffa l’Entella con Aloi ed evita di lasciare ai liguri il titolo di campione d’inverno, mantenendo il primo posto in coabitazione con il Pescara, prossimo avversario delle Fere.

Peccato, perché la Ternana si è dimostrata superiore all’Entella, che si è ritrovata alla mezz’ora avanti di un gol e di un uomo. I rossoverdi, pur con l’uomo in meno, hanno provato a ribaltare il risultato, rischiando anche inevitabilmente qualcosa. Prima del pari di Aloi. Poi, nel finale, i rossoverdi hanno rischiato la beffa.

La partita

In avvio subito emozioni, con Cianci che mette in rete il pallone respinto da Del Frate sul primo tentativo di Romeo, ma l’attaccante rossoverde era in fuorigioco.

Al 5′ azione analoga, con Casasola che mette al centro un pallone sul quale si avventa Romeo di testa, che però non trova la porta di un soffio.

Al 24′, su una delle prime fiammate degli ospiti, Guiu lanciato sul filo del fuorigioco viene travolto da Vannucchi prima di entrare in area. L’arbitro espelle il portiere rossoverde. Abate manda in porta Vitali e toglie Corradini.

Al 32′ Casarotto libera di tacco Guiu appena dentro il vertice dell’area, grande conclusione che non dà scampo a Vitali.

Il primo tempo finisce con gli ospiti in vantaggio di un gol e di un uomo sulla Ternana, che ha sprecato tre buone occasioni.

All’11’ Cicerelli prova dalla distanza, ma non inquadra la porta.

Al 15′ grande azione personale di Casarotto, che semina due avversari e poi calcia a lato.

Tre minuti dopo è Di Mario a mancare il raddoppio per gli ospiti in spaccata acrobatica.

Al 29′ sul corner di Tito, Martella anticipa tutti, ma non trova la porta.

Al 30′ Aloi stacca di testa e sorprende Del Frate, trovando il meritato pareggio per i rossoverdi.

Ma nel recupero la Ternana rischia di rovinare tutto, con Zappella, appena entrato, che nel cuore dell’area rossoverde fallisce la palla che avrebbe dato la vittoria all’Entella.

Tabellino e pagelle

Ternana – Entella 1-1

32′ pt Guiu (E), 40′ st Aloi (T)

24′ pt espulso Vannucchi (T)

Ternana: Vannucchi 5, Loiacono 5.5, Martella 6, Tito 5.5 (33′ st Curcio 6), Casasola 6.5, Romeo 6 (27′ st Ferrante 6), De Boer 6, Corradini 5 (24′ pt Vitali 6), Donati 6, Cicerelli 5.5 (27′ st Aloi 7), Cianci 6. All. Abate 6.

Entella: Del Frate, Parodi, Tiritiello, Marconi, Bariti (44′ st Tomaselli sv), Corbari 6 (1′ st Lipani), Di Noia (39′ st Siatounis), Franzoni, Di Mario 6 (22′ st Manzi), Guiu, Casarotto 7 (44′ st Zappella 5). All. Gallo 6.