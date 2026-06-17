Doping e anabolizzanti nelle palestre: 8 indagati - Tuttoggi.info

La Procura di Spoleto ha iscritto nel registro degli indagati otto persone (sette uomini e una donna) nell’ambito di un’inchiesta su un presunto traffico clandestino di sostanze dopanti concentrato principalmente tra Spoleto e Foligno.

Le indagini, condotte dai carabinieri del NAS, hanno portato a perquisizioni nelle abitazioni degli indagati, residenti tra Umbria, Campania e Sicilia. Gli inquirenti ipotizzano, a vario titolo, i reati di ricettazione, utilizzo o somministrazione di sostanze dopanti e violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Secondo l’accusa, alcuni indagati avrebbero acquistato anabolizzanti e ormoni per migliorare le proprie prestazioni e l’immagine sportiva, mentre altri li avrebbero anche rivenduti a terzi. Le indagini avrebbero documentato numerose cessioni di sostanze dopanti tra il 2021 e l’aprile scorso.

Tra le sostanze sequestrate o oggetto dell’inchiesta figurano testosterone, nandrolone, stanozololo, primobolan, clenbuterolo, ormone della crescita, insulina e diuretici. Il valore delle presunte transazioni variava da circa 170 a 2.500 euro, talvolta accompagnate da programmi di allenamento finalizzati a ottenere specifici risultati fisici.