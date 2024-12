Un Grifo fragile (anche mentalmente), sconfitto a Pontedera 2-1 | Pagelle

Un Perugia disattento in difesa e poco incisivo in attacco perde a Pontedera 2-1. Certo, ci mette del suo l’arbitro Tropiano, che non valuta il tentativo di rilancio di piede di Plaia, che si manda il pallone sul braccio, decretando il rigore per i padroni di casa, e poi non punisce una vistosa trattenuta di Perretta su Bacchin nel cuore dell’area amaranto. Ma il Perugia, che prende il raddoppio in avvio, resta una squadra fragile, che non sa gestire i momenti di tensione, come dimostra la rissa finale innescata da un colpo proibiti di Gemello, poi espulso.

La partita

Subito arrembante il Pontedera, che però passa al 17′ su un calcio di rigore molte contestato dai giocatori del Perugia. La palla messa in area da Ianesi, infatti, carambola sul braccio di Plaia dopo una respinta maldestra del difensore. L’arbitro però assegna il penalty che Italeng trasforma.

L’arbitro lascia invece proseguire quando Bacchin cade a terra, affossato da Perretta, mentre sta per colpire a colpo sicuro sul traversone di Giunti. Il contatto appare evidente, ma l’arbitro non è dello stesso avviso e anzi ammonisce Torrasi per proteste.

Nel recupero Montevago ha la palla buona per il pari, ma manda incredibilmente sopra la traversa.

In avvio di ripresa Bacchin lanciato da Montevago entra in area e prova a sorprendere Tantalocchi sul primo palo, ma il portiere riesce a distendersi smanacciando il pallone in corner.

Ma al 2′ il Pontedera raddoppia con Italeng, che lasciato tutto solo in area, ha il tempo di battere a rete di destro sul traversone di Perretta.

Torrasi prova a colpire dal limite, Tantalocchi si distende ancora bene. Poi è Giunti a provare per due volte la conclusione, ma non è fortunato.

Al 20′ Zauli prova a mescolare le carte inserendo Seghetti, Ricci e Bartolomei.

Al 26′ il Grifo accorcia le distanze con Montevago, servito da Matos.

Al 37′ il centravanti del Perugia si gira in area, ma il suo tiro potente termina a lato di poco.

Due minuti dopo elegante giocata di Corona, che si libera dell’avversario con un sombrero e prova a sorprendere Gemello, che però è attento.

Nel quarto minuto di recupero Amoran e Gemello creano un disastro, con il portiere del Perugia che rischia di perdere il pallone pressato da Italeng e poi colpisce fuori area l’attaccante del Pontedera. L’arbitro richiamato dal guardalinee espelle il portiere del Perugia, mentre intorno a lui si scatena una rissa. In porta per gli ultimi secondi va Palsson. La punizione di Ladinetti termina alta, ma l’arbitro fiscia la fine dell’incontro.

Brutta sconfitta per il Perugia a Pontedera.

Tabellino e pagelle

Pontedera – Perugia 2-1

17′ pt rig. e 2’st Italeng. (Po), 26′ st Montevago (Pe)

49′ st espulso Gemello (Pe)

Pontedera: Tantalocchi 6.5, Cerretti 6, Pretato 6.5, Martinelli 6, Perretta 5.5, Sala 6 (30′ st Gagliardi sv), Ladinetti 6, Guidi 6, Ianesi 6.5 (35′ st Pietra sv), Corona 6.5 (47′ st Ambrosini sv), Italeng 7. All. Menichini 6.

Perugia: Gemello 4, Leo 5, Plaia 5 (20′ st Bartolomei 6), Amoran 5, Giraudo 6, Giunti 6.5 (39′ st Sylla sv), Torrasi 5.5 (20′ st Ricci 6), Bacchin 6.5 (20′ st Seghetti 6), Matos 6.5, Lisi 5.5 (39′ st Palsson sv), Montevago 6.5. All. Zauli 5.