La Sir vince a Verona al tie break IMMAGINI

La Sir esce vincitrice anche dall’insidiosa trasferta contro Verona, sorpresa del campionato. I Block Devils sono però costretti a lasciare un punto ai padroni di casa.

Nel primo set parte forte la Sir che trova il break, ma non riesce a scappare ai padroni di casa. Vantaggio del+4 sul 9-5, ma Verona resta incollata ai campioni d’Italia. Finale in crescendo per i Block Devils, che chiudono il set a proprio favore 25-19.

Avvio equilibrato nel secondo set, con la Sir che poi è costretta ad inseguire. Massimo vantaggio dei padroni di casa sul +4 (18-14). I Block Devils raggiungono il pari sul 21-21, poi si va avanti punto a punto. Ma il set se lo prende Verona 25-23.

Nel terzo set Perugia costretta a inseguire fino al 9 pari. Ancora avanti i padroni di casa sul 14-13. Poi i Block Devils accelerano e si prendono il set 25-20.

Parte subito forte Verona nel quarto set, determinata a portare la gara almeno al tie break. La Sir è costretta a inseguire, ma non riesce ad accorciare. I padroni di casa arrivano a giocarsi 6 palle set; i Block Devils, ne annullano 3, prima di cedere 25-22 la quarta frazione.

Nel tie break Block Devils sempre avanti e determinati a mantenere l’imbattibilità. Massimo vantaggio+10 (14-4), sino al 15-7 finale che vale 2 punti.

Tabellino

Rana Verona – Sim Vim Susa Perugia 2-3

19-25; 25-23; 20-25; 25-22; 7-15

