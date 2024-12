Con l’auto contro un camion: muore padre di due gemelli, grave l’amico

Era seduto sul sedile del passeggero Enrico Mattioli, il perugino di 48 anni, padre di due gemelli, che ha perso la vita sabato notte lungo la Flaminia, nel tratto marchigiano tra Cagli e Cantiano.

Gravemente ferito l’amico che era alla guida dell’auto, anch’egli perugino. Si trova ricoverato all’ospedale di Urbino.

La loro auto si è scontrata con un camion, condotto da un 61enne di Pesaro, che era fermo al semaforo nel tratto interessato da un cantiere e quindi transitabile a senso unico alternato.

E’ stato l’autista del camion a chiamare i soccorsi. Sul posto, con il personale del 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale.

Per Enrico Mattioli non c’è stato nulla da fare. L’amico che era alla guida dell’auto è stato estratto dalle lamiere e portato in ospedale.